Заседанието по делото, в което бившият кмет на Кърджали инж. Хасан Азис и още трима вече бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост, бе отложено за друга дата.

"Причината бе приемане по спешност в болница на единия от двамата подсъдими финансови контрольори, който ще претърпи операция", каза пред съда служебно назначеният му адвокат.

Разпитват свидетели по делото срещу срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

В залата не се явиха също и двама от призованите свидетели. За единия от тях съдията по делото - Деян Събев, разпореди да бъде обявено общодържавно издирване с мярка за установяване на адреса му, след като за пореден път не е открит на познатия от органите адрес, а по информация на съседи, той не живее там от доста време.

Съдията наложи и глоба от 100 евро, както и да бъде доведен принудително с охрана на следващото заседание, на другия неявил се, но редовно призован свидетел.

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани две вещи лица, както и десет свидетели. Според обвинението, делото е за това, че бившият кмет Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител на общинската администрация, са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв.

По делото срещу бившия кмет на Кърджали ще бъдат разпитани 18 свидетели

Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори Д. Д. и П. В. са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. по обвинението срещу П. В. и 24 420 лв. по обвинението срещу Д. Д.

Следващото заседание бе насрочено за 24 ноември от 10:00 часа.