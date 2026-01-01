Комисията по културата и медиите в Народното събрание (НС) разгледа на днешното си заседание установени дефицити в действащата система за колективно управление на права, произтичащи от липсата на утвърдена тарифа за препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионните програми.

На заседанието присъстват представители на Министерството на културата, „Филмаутор“, Алианс на технологичната индустрия, „Музикаутор“, Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП), „Артистаутор“ и ПРОФОН.

През последните месеци Министерството на културата полага сериозни усилия, за да се достигне до трайно и справедливо за всички страни решение за системата за колективно управление на права, каза зам-министърът на културата в оставка Георги Султанов.

Министерство на културата (МК) следва да встъпи в позицията си, която му е отредена, а именно да закриля интелектуалната собственост, отбеляза новият експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерството на културата Димитър Димитров.

Ние от „Филмаутор“ не чувстваме, че Министерството на културата (МК) защитава нашите интереси, посочи Мария Палаурова-Чолаковa, изпълнителен директор на „Филмаутор“.

Всеки може да вземе някакво решение в държавата и да наложи временни неща, които обичайно стават постоянни, каза председателят на Управителния съвет (УС) на Алианса на технологичната индустрия (АТИ) Андреана Атанасова.

„Музикаутор“ има 15 тарифи, които са утвърдени от Министерството на културата, седем от които са договорени с браншовата организация и смея да кажа, че сме доста диалогични – когато има воля, се надяваме да се разберем. Целият разговор е какво се случва, когато не можем да се разберем, отбеляза Ефросина Саракинова от „Музикаутор“.

Изпълнителният директор на ПРОФОН Владимир Владимиров предложи да се разработи методология, по която да се изчислява тарифата за препредаването на аудиовизуални произведения.

Аз съм в тази комисия от 2021 г. и едва сега се води реален разговор по тази тема. Това каза председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов (депутат от „Има такъв народ“). По думите му проблемът не е нов, а натрупван с години, без да бъде поставян открито или решаван навреме.

Пет процедури завършват без решение. Очевидно има структурен, системен проблем в тая процедура, каза депутатът от политическа група на ГЕРБ-СДС Тома Биков. Депутатът сравни ситуацията със съдебна процедура без изход, която многократно завършва без решение. По думите му, проблемът е нерешим в настоящата форма.

Причината в западната цивилизация, в която ние живеем, да живеят най-богатите хора в света, е авторското право. Защото то дава възможност един творец, един човек с идеи да монетизира своите идеи, посочи депутатът от политическата група на „ПП-ДБ“ Манол Пейков.

Наблюдавам случващото се в комисията по-скоро като медиатор на търговски спор, в който държавата, а още по-малко политиците в една комисия, не би трябвало да имат работа, каза депутатът от политическата група на ПП-ДБ Даниел Лорер.

Преди дни „Музикаутор“ и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявиха, че влизат в активно сътрудничество за пълно лицензиране на общинските музикални събития. По думите им към момента едва 70 от 265 общини имат сключени договори за уреждане на правата на композитори, автори на текстове, аранжори и музикални издатели, въпреки че общините масово организират концерти, събори, панаири и други събития с музика. Само за събитията с уредени права творците получават дължимите им по закон авторски възнаграждения. Това се отнася както за българските, така и за чуждестранните автори, които „Музикаутор“ представлява за територията на България, отбелязват те.