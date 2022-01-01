Катастрофа ограничава движението по пътя Бургас - Елхово. Инцидентът е станал на разклона за село Маломирово към 14.00 часа днес. На място е загинал около 60-годишен мъж, потвърди за БТА говорителят на областната полиция в Ямбол Татяна Павлова.



При инцидента е самокатастрофирал лек автомобил. Няма други пострадали, причините за катастрофата се изясняват. Към момента движението в участъка се регулира от екип на "Пътна полиция". Въведен е обходен маршрут: II-79 през общински път Добрич - Попово - Жребино; път III-7009 Бояново до път I-7 Ямбол - ГКПП Лесово.



По-късно движението беше отново пуснато.