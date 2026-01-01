Столичната община засега няма да променя настройките на системата за прием в детските ясли и градини, поне докато Върховният административен съд (ВАС) не се произнесе окончателно по спирането на част от новата наредба. Целта е да се гарантира спокойствието на родителите и да се избегне административен хаос непосредствено преди класиранията, посочиха преди дни от общината.

Производството по произнасяне е бързо, но в случай че Върховният административен съд се забави с решението си, Столичната община има готовност да коригира датите на класиранията, така че родителите да имат достатъчно време да проверят или пренаредят желанията си. Генералното класиране засега остава насрочено за 8 май.

„Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила“, посочиха от общината.

Към момента системата работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административният съд в София спря действието на текстовете за адреса, уседналостта и точките за ясла, СОС обжалва това решение пред ВАС.

„Столичната община чака окончателното произнасяне на Върховния съд, за да спести на семействата риска от двойна промяна на правилата в рамките на броени дни. Всяко прибързано действие сега би принудило родителите да пренареждат желанията си многократно, което ще създаде несигурност за всяко семейство точно преди самото класиране“, посочват от Столична община и допълват, че всички родители ще бъдат информирани своевременно за развитието по случая чрез официалните канали на институцията.

"Имаше промени в наредбата за класиране и съответно за прием на децата в детските градини и в яслите. Тези промени бяха приети през март месец. Обжалвани са част от тези промени. Съответно има определение на съда, което казва, че част от промените се спират. Това определение е също обжалвано от Общинския съвет, така че изчакваме съдът да се произнесе. Производството би трябвало да е бързо. Имаме готовност да реагираме в случай, че има някакво забавяне, да променим датите на класиране, така че всички родители да имат достатъчно възможност да огледат последно кандидатурите си, да преценят дали искат да ги запазят така, спрямо това какви точки ще получат“, заяви преди дни пред БНТ Десислава Желязкова, зам.-кмет в направление "Образование, спорт и младежки дейности".

„Промените, които засягат най-много хора и в момента е постановено да бъдат спрени, всъщност са приравняването на постоянния и настоящия адрес. Нещо, което дойде като предложение за промяна именно от гражданския сектор. Затова за нас е изненада. Обжалване има винаги и винаги ще има, тъй като има доволни и недоволни и това е нормално. В нова ситуация сме обаче от около 2 години, тъй като съда постановява спирания веднага, т.е. не изчакваме да приключи делото, спираме действието на новоприетите наредби веднага. Това се обжалва сега, наистина приравняването на постоянния и настоящия адрес беше нещо, което по-скоро мина с голямо мнозинство през всички комисии, от всички общински съветници, тъй като постоянният и настоящият адрес са приравнени за абсолютно всичко друго, включително за кандидатстване в първи клас“, посочи тя.

По думите й наше задължение е като граждани, след като променим адреса си и местоживеенето си, да променим и настоящия си адрес. „Очаква се всеки от нас да живее на настоящия си адрес. Така че, ако тези промени в момента биха могли да мотивират хората, наистина да изпълнят това свое законово задължение, това би било от полза и за други неща, включително за зоната, която също е обвързана с местоживеенето, приемът съответно в последствие за първи клас също", допълни Десислава Желязкова.

Междувременно в средата на март Столичният общински съвет (СОС) отложи с година - за 2028 г., отпадането на допълнителната точка при кандидатстването за първа група в детските градини.

По думите на Жилязкова в момента се използва масово не за прием в първа група в детска градина, а за прием в конкретна детска градина, което според нея води до неравнопоставеност между кандидатстващите. „Тази точка е дискриминационна, защото много родители няма да имат равен шанс с останалите, които са получили допълнителната точка – или поради късмет, че детето им е било прието в общинска ясла, или защото са успели да осигурят реално присъствие в частна ясла“, каза тя и подчерта, че проблемът с недостига на места е основно при децата в яслена възраст, докато в детските градини недостигът е значително по-малък и се наблюдава основно в отделни предпочитани детски градини. По думите ѝ именно там допълнителната точка може да се окаже решаваща. „Стандартно децата кандидатстват с 15 точки и една точка повече е съществена. Има детски градини, в които деца с 16 точки стигат до жребий“, посочи заместник-кметът.

Желязкова определи като неправилно решението на общинските съветници да отложат отпадането на точката, тъй като през последните дни предложенията са били разгледани от различни комисии в общинския съвет и са получили подкрепа от всички политически сили. „Днес те се обърнаха и гласуваха обратното на това, в което всички бяхме убедени“, каза тя.

По думите ѝ общинската администрация ще продължи да работи за отпадането на тази възможност като дългосрочна цел. Според нея родителите ще могат сами да оценят ефекта от решението още при настоящото и следващото класиране.

Заместник-кметът посочи, че ако родителите се почувстват засегнати, могат да се обърнат към Комисията за защита от дискриминация.