"Продължаваме Промяната" отправи предложение към партии от "Демократична България" за подписване на споразумение за създаване на парламентарен съюз под надслов „Силна България в Силна Европа“.

В документа участват Движение Да, България! и Демократи за силна България, като формациите заявяват, че са обединени от стремежа за изграждане на демократична, европейска и правова България.

В споразумението се подчертава, че върховенството на правото, независимостта на институциите, борбата с корупцията и демонтажът на модела „Борисов–Пеевски“ са сред основните приоритети. Посочва се още, че доверието на гражданите изисква ясни правила, публичност на решенията и политическа отговорност.

В документа се посочва още, че устойчивият икономически растеж, повишаването на доходите, електронното управление, намаляването на административната тежест и привличането на инвестиции са ключови за развитието на държавата. Подчертава се и ролята на съдебната реформа като гаранция за ефективно правосъдие.

Отбелязва се и значението на местната власт, която според формациите трябва да бъде близо до гражданите, прозрачна и свободна от корупционни практики. Посочва се, че политическото многообразие не отменя необходимостта от координирани действия по общите цели.

Конкретни договорености

В споразумението са записани следните действия:

1. Препотвърждават издигането на обща кандидатура за президент на Република България, съгласно вече подписаното широко споразумение с “Форум за Демократично Действие”

2. Постигат съгласие за съвместно издигане на кандидат за частичните избори за район „Средец“, Столична община, като кандидатурата следва да отразява споделените ценности за почтено управление, прозрачност, компетентност и грижа за качеството на живот в района.

3. Остават единни в общинските съвети, където основната битка е свързана с:

• противодействие на корупционни и непрозрачни практики;

• защита на обществения интерес при управлението на общинска собственост и публични средства;

• прозрачност на обществените поръчки и назначенията;

• модернизация на административните услуги;

• устойчиво градско развитие, достъпна среда и по-добро качество на живот;

• противопоставяне на мнозинства, изграждани върху зависимости, натиск или подмяна на вота на гражданите.

4. Ще провеждат съвместни законодателни инициативи по заложените по-горе приоритети, както и да провеждат редовни координационни срещи между упълномощени представители на формациите с цел съгласуване на позиции по национални, местни и организационни въпроси от общ интерес.

5. Потвърждават, че съвместните действия по настоящата декларация се основават на споделени принципи, взаимно уважение, публичност и отговорност към избирателите, които са подкрепили партиите като носител на промяна, реформи и европейско бъдеще за България.

6. Заявяват готовност да продължат да работят заедно по темите, по които съществува ясно политическо съгласие, като поставят обществения интерес, защитата на демократичните институции и доверието на гражданите над конюнктурни различия.