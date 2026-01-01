Лидерът на ПП Асен Василев обяви, че "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще се регистрират като две отделни парламентарни групи. Това стана ясно след среща между двете формации, продължила около два часа.

Асен Василев заяви, че са предложили на ДБ създаването на парламентарен съюз за общи действия, като се очаква предложението да бъде обсъдено.

Той потвърди и съвместно явяване на предстоящи избори:

"Също така на предстоящите частични избори в район Средец ще се явим заедно и ще подкрепим г-н Трайков, предполагам, че ще бъде той"

Лидерът на ПП бе категоричен, че съвместната работа ще продължи там, където съществува.

Причините за разделението

По думите на Василев:

"Това, което мисля, че ще очакваме и това, което 2022 година, когато бяхме отделно като формации, че в момента има хора, които стоят по вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние смятаме, че са центристки, но някои хора са недоволни. Появиха се макар и малки, партии в десния спектър. По същия начин имаше хора, които подкрепят ПП, но смятат, че част от политиките, които предлагат от ДБ са прекалено десни"

Той допълни:

"Сега влизаме в нов политически момент, в който има една управляваща партия и в този момент се дава възможност всяка формация да се развива спокойно".

Атанас Атанасов заяви, че е пледирал на форума, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред България. "Ние с колегите от ДБ бяхме да се запази единството", заяви той.

Божидар Божанов също заяви, че са положили усилия да се запази единството на групата. "От ДБ продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и европейския път", заяви той.

Припомняме, че преди срещата Йордан Иванов от ДБ заяви пред журналисти: "Ние искаме единство. Това е нашата позиция". На въпрос дали ще бъде подписано официално споразумение, той отговори: "Надяваме се".

Ивайло Мирчев също заяви, че трябва да бъдат обединени и да бъдат заедно, защото "трябва да противостоят на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и защото това е важно за страната."

По думите му е важно да бъдат обединени заради предстоящите президентски избори, за да излъчат силна кандидатура.

БТА

Лидерът на ПП Асен Василев пък заяви, че най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента.

На всички други въпроси, заяви Василев, ще отговори след срещата.

БТА

Напрежението не идва от нас. Това заяви Надежда Йорданова от "Да, България" на влизане в централата.

"Ние влизаме с мандат за обща група, защото така ще дадем по-силен отговор на едноличната власт, която се задава от страна на формацията на Радев и за да дадем силна платформа за президентските избори", каза Йорданова.