Правителството ще освободи заместник-председателя на Агенцията за ядрено регулиране и ще определи нов заместник. Това предстои на редовното заседание на Министерския съвет в сряда.

Министрите ще одобрят вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2025 г. максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г., по бюджета на Министерския съвет за 2025 г.

Предстои кабинетът да приеме промени в Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики. Ще бъде приет и Актуализиран план за изпълнение на Пакта на Европейския съюз за миграцията и убежището. Също така ще бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г.

Очаква се още Министерският съвет да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2025 - 2026 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.