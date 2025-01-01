Иван Иванов спечели историческия български финал при юношите на US Open, налагайки се с 2:0 сета над сънародника му Александър Василев. В първата част Иванов проби, след което Василев направи рибрейк, но в крайна сметка след 42 минути игра Иван Иванов приключи частта при 7:5. През втория сет пък амбицията на Иванов беше водеща пред тази на Василев и той затвори сета и мача при 6:3, предава Gong.bg.

По този начин 16-годишният Иван Иванов спечели втори трофеи сред Големите шлемове - в Ню Йорк, както и на Уимбълдън, докато на Ролан Гарос в Париж приключи участието си на полуфиналите. Две години по-големият от него Василев обаче ясно заяви се заяви с играта си пред световната тенис сцена, след като елиминира изключително стойностни опоненти по пътя към финала на Флашинг Медоус.

ПЪРВИ СЕТ:

Мачът започна с убедителен сервис гейм на Василев, който спечели подаването си с помощта на силен начален удар. Иван Иванов отговори с гейм на нула и бързо изравни резултата.

Първата точка за пробив в срещата дойде в третия гейм и бе в полза на Иванов. Василев успя да я спаси с отличен бекхенд, но при втория брейкпойнт Иванов наложи надмощие и реализира пробив за аванс от 2:1 в първия сет.

В следващия гейм Иванов затвърди пробива си на 0 за 3:1. След пробива Иван Иванов продължи уверено и затвърди предимството си, като геймовете вървяха без загубена точка за сервиращия – 4:3 за варненеца. В осмия гейм Александър Василев стигна до първия си шанс за пробив в мача, но Иванов реагира хладнокръвно и отрази точката, запазвайки преднината си от два гейма в първия сет.

Драмата в първия сет се покачи в десетия гейм, когато Александър Василев стигна до два брейкпойнта и след удар в мрежата от Иванов успя да върне пробива за 5:5. Радостта му обаче беше кратка – водачът в схемата реагира мигновено, реализира нов пробив и поведе с 6:5, осигурявайки си шанс да сервира за спечелването на сета.

Световният №1 затвори сета от втория опит, но и този път това не се случи лесно. При 30/40 той отрази нова възможност за рибрейк, след което форхенд по късия диагонал му донесе сетбол, а той бе реализиран с aс.

ВТОРИ СЕТ:

До четвъртия гейм двамата тенисисти печелеха комфортно своите подавания и резултатът се изравни – 2:2 в началото на втората част. Иван Иванов продължи да задава по-сериозното темпо и във втория сет, като реализира пробив след дългите и оспорвани разигравания през първите четири гейма. 16-годишният талант показа зрялост и намери начин да наложи волята си в петия за 3:2.