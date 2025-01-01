В 13:14 часа днес е получен сигнал в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) – Варна за товарен кораб с пробойна в борда и постъпваща вода. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Корабът EILEEN плава под камерунски флаг и се намира в българския морски район за търсене и спасяване, на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.

Незабавно след получаване на сигнала МСКЦ е започнал спасителна операция.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил), а екипажът не е могъл да овладее ситуацията.

МСКЦ – Варна е предприел незабавни действия за изпращане на спасителни средства към мястото на инцидента. Към района са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от състава на Военноморските сили (ВМС) на България. От ВМС съобщиха, че корвета „Бодри“ също е била приведена в готовност.

Български военноморски сили

Операцията е в процес на изпълнение към този момент. Спасителите извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасността на екипажа, а МСКЦ – Варна координира съвместните усилия на спасителните единици от трите държави.

Според информация на maritime.bg плавателният съд вече е потънал, а украинският екипаж е прехвърлен на борда на турския спомагателен кораб „Морат Илхан“. След края на мисията българският велтолет се е върнал в Морската вертолетна авиобаза „Чайка“.