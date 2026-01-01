Установиха близо 700 кг марихуана на МП „Лесово“, съобщиха от полицията. Наркотичното вещество, открито при специализирана операция на ГДБОП, е било предварително пакетирано и поставено в тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция.

По-късно ще бъде даден брифинг от прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт „Лесово“.