Кабинетът, който подаде оставка след протестите, работеше по-скоро на повикване, отколкото в съответствие с Конституцията. Едно от неговите решения беше създаване на "Магазин за хората".Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов след последното заседание на служебните министри.

Акт, който от ден първи се превърна в трагичен позор за Министерството на земеделието, защото беше свързан с влияние на една моторно известна фигура, санкционирана по закона Магнитски. Това от ден първи сложи петно върху цялата инициатива, без значение колко усилия полагаме да възстановим репутацията и доверието в министерството и неговите предприятия, това петно нямаше как да бъде почистено, отбеляза Христанов.

Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летят 33 пъти до Дубай с частен самолет, заяви Христанов.

Въпреки всичко дадохме шанс на „Магазин за хората“ да покаже резултати, дадохме шанс да отчетат първите три месеца. Резултатите са повече от трагични. Заложените приходи са 1,48 млн. лева, по план реално изпълнените приходи са по-малко от една трета - 0,42 млн. лева. Единственото устойчиво в „Магазин за хората“ са заплатите, няколко души са получили 170 хил. заплати за първите три месеца, посочи той.

В същото време, когато получихме доклад за дейността за първите 3 месеца, беше отчетено 100% изпълнение на заложените нормативи и на заложените приходи, което за мен, при по-малко от една трета реално изпълнени е пълна загадка как се отчита 100 процента изпълнение. Напомням, че за 2026 г. „Магазин за хората“ тряба да реализира 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. трябва да реализира 103 млн. лева оборот.

Ние направихме много задълбочен анализ на всички финансови показатели в проекта, както и изпълнението му. Изводът е, че целият този бизнес план е направен, за да бъдат оправдани тези 10 млн. лева - пари на хората, от нашия бюджет, данъците. За да влязат в „Магазин за хората“. По смущаващо е, че в устава изрично е заложено увеличението на капитала да става по един начин и той е привличане на външен инвеститор. За мен е загадка защо държавата, която разполага с целия бюджет, би искала да привлече външен инвеститор в мероприятие, което казва, че е държавно и социално.

"Трябва да си дадем сметка за няколко неща. Първо, държавата се ангажира да създава справедлива рамка за работа, това е записано в Конституцията. Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност и да продава галоши и ботуши. Второ, държавата не се меси пряко в икономиката. Трето, установяването на ниски цени не се прави чрез „Магазин за хората“ и устойчив модел на ниски цени, както е записано. Това се прави, когато създаваме конкурентна среда. Конкуренцията сваля цените, а не държавата. Четвърто, осъществяването на социалната програма се прави чрез социалните програми на държавата, които се администрират най-вече от министерството, което отговаря за тази тема. За това е и социалната политика. И на пето място, държавата обикновено се ангажира в в търговски предприятия, държавна дружества, там къде има монополи. Ние пък имаме пряк ангацжимент към националната сигурност. Отчитайки тези пет критерия, както и финасовите резултати на „Магазин за хората“, като министър на земеделието днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората заради инициативата „Магазин за хората“", допълни Христанов.

Ние приключваме управлението на това дружество, което беше създадено под мотото "Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ". Тези пари ще бъдат върнати обратно в бюджета. Това ще стане като ликвидираме дружеството.

От 10 млн. са похарчени 2 млн, останалите ще се върнат в бюджета, каза още той.

Изключително беше озадачаващо, че сутринта изпълнителният директор депозира едномесечно предизвестие за оставка. Изненадващо е на фона на това решение, което споделям, е дискутирано в изключително затворен кръг. Ще проверим и в това отношение защо има изпреварваща информация.

Тази изпреварваща кампания, черният пиар срещу мен, се случва поради една много проста причина: Ние отстояваме интересите на България с главно Б, а не на държавата с малко Д, контролирана от лидер с малко Д., заключи Христанов.