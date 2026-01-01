Служебният премиер Андрей Гюров направи остър коментар в началото на заседанието на Министерския съвет за новината, която стана ясна рано сутринта, а именно, че ръководството на „Магазин за хората“ ЕАД подава оставка заради "липса на институционално ръководство и диалог."

"Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена като политическо алиби. Също така докладва, че рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се и разбягаха", посочи министър-председателят.

Ръководството на „Магазин за хората“ подаде оставка

По думите му това все повече прилича на държавно финансиран експеримент "за източване".

"Ние вече сме виждали в България фалити по Магнитски. Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв", посочи той.

Премиерът Гюров заяви категорично, че трябва да е ясно, че българските граждани не плащат данъци, "за да финансират "Магазините на човека".

"Не плащат данъци, за да виждат 10 милиона как изтичат в канала, а рафтовете стоят празни. Това не е социална политика, това е поредната витрина за провала на модел, който гражданите свалиха с протести", посочи той.