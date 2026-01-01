"223 - толкова са до момента задържаните за изборни престъпления от МВР." Това заяви служебният премиер Андрей Гюров преди заседание на Министерски съвет.

"Правителството е легитимно, защото е легитимна борбата за правото на българските граждани да упражняват правото си на глас свободно", заяви той.

Гюров подчерта, че всеки, който не си продава и не купува гласове е техен съюзник.

Гюров с апел: Излезте и гласувайте – високата избирателна активност спира купения вот

"Тази седмица бяхме в Якоруда с министъра на земеделието и главния секретар. Най-притеснителното нещо, което видяхме е мълчанието, хората се притесняват да говорят. Защото си мислят, че всичко е свързано. Дървата за огрев, топлия обяд, социалните помощи са свързани с предстоящите избори и с тяхното гласуване", сподели служебният премиер.

Според него полицията трябва да бъде при хората. "Тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода. Трябва да ви виждат на терен и да знаят, че вие сте там като защита за тях и за техните права. Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват топлия обяд. Недопустимо. Надяваме се на добри резултати. Също главният секретар разказа, как понякога гласовете се купуват срещу 8 евро от тефтерите за версии. Два хляба и три салама. Това е унизително. Гласовете се купуват също с фалшиви пари. И най-важният въпрос, който ние се задаваме тук, не е за тези 223 купувачи на гласове, а кой стои за тях? Кои са тези, които искат да влязат в парламента през лихварите и през тефтерите за версии? Не виждаме политическите партии да ги атакуват. Те атакуват служебното правителство. На това се гради тяхната предизборна кампания. Но ние няма да слезем на партийния терен. Нашата задача е друга. Нашата задача е да се борим срещу брокерите на вот", заяви Гюров.