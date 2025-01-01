Констатирани са дисциплинарни нарушения. Има данни за предстоящи процесуални и следствени действия. Това заяви правосъдният министър Георги Георгиев във връзка с петимата задържани надзиратели от ареста във Варна.

„Когато говорим за затвор, той не е разграден двор. Това трябва да е ясно, както за затворниците, така и на служителите вътре. Арестите са част от тези структури, това се отнася и за тях“, заяви още министърът.

Той посочи, че откритите таблетки са предоставени за изследване в лаборатория. „Открити са спринцовки, игли и нерегламентирано внесена техника“, уточни още той.

Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ

Министърът обяви, че тези акции ще продължават и занапред.

Кабинетът прие Координационния механизъм за помощ и подкрепа за пострадалите от домашно насилие.

"Приетият документ не е административна стъпка, а очакван повече от две години и половина от целия неправителствен сектор, от всички ангажирани с превенцията срещу домашно насилие, акт, който предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за начин на работа между различните институции", обяви още министърът.