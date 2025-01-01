След своевременни активни действия на външното министерство в лицето на посолството ни в Тел Авив тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин, задържан на „Глобалната флотилия Сумуд“, посочват още от министерството.

Българин е сред задържаните на флотилията за Газа

Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел. Министерството на външните работи работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.

Вчера от международната хуманитарна флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс. Пред медии в Копенхаген премиерът Росен Желязков каза, че България се е свързала с израелските власти и е информирала, че във флотилията има български гражданин. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право, заяви още министър-председателят.