Българинът Васил Николаев Димитров е сред задържаните, след като израелските военноморски сили пресякоха корабите от флотилията Global Sumud, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в Газа.

Името му се появи в официалния Instagram канал на флотилията, който потвърди присъствието на чуждестранни граждани на борда. На този етап няма официална информация от Министерството на външните работи на България.

Военнослужещи от израелските сили задържаха Грета Тунберг

Флотилията отплава от Испания миналия месец с около 45 кораба, превозващи активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, френската политичка Мари Мазмур и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан.

Декларираната ѝ цел беше да пробие израелската блокада на Газа, където ООН предупреди за надвишаващ глад. След 10-дневен престой в Тунис, по време на който организаторите съобщиха за две атаки с дронове, флотилията възобнови пътуването си на 15 септември.

На 1 октомври флотилията съобщи, че на 66 морски мили от Газа около 25 израелски военни кораба са обградили три лодки.

Според нея комуникациите и GPS сигналите са били блокирани и са били използвани димни бомби.

По-късно същата вечер каналът Global Sumud в Instagram съобщи, че израелските сили са пресекли и се качили на борда на кораба Grande Blu заедно с други лодки в международни води.

„Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни работници“, се казва в публикацията, която призовава правителствата и институциите да изискват безопасността и освобождаването на задържаните.

Израел блокира хуманитарната флотилия, плаваща към Газа

Израелският флот твърди, че е предупредил флотилията да не навлиза в блокираните води, като е посочил, че тя се приближава към „активна зона на военни действия и нарушава законна морска блокада“. По-късно Тел Авив потвърди, че лодките са били спрени и че екипажът е настанен в израелско пристанище.

Списъкът на задържаните включва граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия, Малайзия и България. Сред тях е и Грета Тунберг, чието участие привлече световното внимание към пътуването.

Израелското външно министерство обяви, че ще депортира в Европа всички активисти, които са били на борда на корабите от флотилията, пресечени от израелските военноморски сили.

„Пътниците на Хамас-Сумуд на борда на яхтите си се насочват безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по експулсирането им към Европа. Пътниците са живи и здрави“, написа министерството в X.