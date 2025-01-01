Участници в пътуващата към ивицата Газа хуманитарна флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщиха, че Израел вече е прехванал водещите кораби на флотилията и войници се качват на борда, предаде АНСА.

"Качването на борда започна", заявиха активистите, като добавиха, че прехващането е започнало "с лодката "Алма", която в момента е изолирана”.

Израел издаде заповед за спиране по силата на наложената морска блокада на ивицата.

"В 20:25 ч. Израел издаде заповед за спиране на лодките от флотилията“, обявиха активисти от италианската делегация, предаде АНСА.

"Беше съобщено, че опитът да се пробие блокадата представлява нарушение на международното право. Ако продължим, ще бъдем спрени и корабите ще бъдат конфискувани", добавиха активистите, обяснявайки, че "израелските сили продължиха с пропагандни послания".

От флотилията съобщиха, че израелски катери и надуваеми лодки се приближават към водещите й кораби по пътя към Газа.

"Двадесет лодки се приближават към нас, а пет надуваеми лодки са пред "Сириус", съобщи флотилията.

"Сириус" е един от корабите, водещи хуманитарната флотилия.

Междувременно италианският външен министър заяви, че Израел е гарантирал пред него, че няма да прилага никакво насилие срещу хуманитарната флотилия, предаде Ройтерс.

А министърът на отбраната на Италия отбеляза, че хората, намиращи се на борда на корабите от флотилията "Глоубъл Сумуд" трябва да бъдат отведени в пристанище Ашдод.