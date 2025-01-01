Военнослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, предаде Ройтерс, като цитира публикации на флотилията в приложението "Телеграм". На борда на лодките и корабите имаше парламентаристи и екоактивисти, сред които шведската активистка Грета Тунберг.

БТА

Според Ройтерс участниците във флотилията са били "отвлечени" от израелските сили. От "Глоубъл Сумуд" заявиха, че остава неясно какво е положението на екипажа и хората на борда на плавателния съд "Алма". От флотилията посочиха, че израелските военнослужещи са проявили "активна агресия", като са атакували с водни оръдия в Средиземно море. Израелският флот бе обвинен и в опит да потопи лодката "Мария Кристина".

Израелското външно министерство обяви на свой ред, че флотилията е спряна, като хората от екипажите и пътуващите са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.

Сред превозените пасажери е била и самата Тунберг, уточни Ройтерс, като се позова на информация на Министерството на външните работи на Израел. Разпространено от ведомството видео, чиято достоверност бе потвърдена от Ройтерс, показва шведката, седнала на палуба и заобиколена от въоръжени израелски военнослужещи, носещи маски.

"Няколко плавателни съда от флотилията "Хамас-Сумуд" (така Израел нарича "Глоубъл Сумуд" с препратка към радикалната палестинска групировка "Хамас" с която воюва в ивицата Газа - бел. ред.) бяха спрени, като им бе гарантирана безопасност, а пътниците им бяха прехвърлени в израелско пристанище“, съобщи израелското външно министерство в социалната мрежа "Екс". Докато това се случва, активистите оповестиха, че са обградени от израелски военни кораби.

Пътят на флотилията се превърна в символ на протеста на международната общност срещу блокадата от страна на Израел на ивицата Газа, която не позволява необходимият достъп на хуманитарна помощ до палестинското население на крайбрежния анклав, отбелязаха световните агенции. Корабите и лодките на "Глоубъл Сумуд" превозват лекарства и храна за жителите на Газа.

Флотилията се състои от над 40 плавателни съда, на борда на които към Газа поеха около 500 парламентаристи, юристи и активисти. Ходът ѝ през Средиземно море привлече съществено международно внимание, като държави като Турция, Испания и Италия изпратиха лодки или дронове, в случай че техните граждани на борда се нуждаят от помощ. Това доведе до многократни предупреждения от страна на Израел плавателните съдове да се върнат.

По пътя към палестинската крайбрежна територия фрегата от италианските военноморски сили обяви, че ще преустанови ескорта на флотилията поради опасността от израелски нападения.

"Информациите от тази вечер са много обезпокоителни. Това е мирна мисия, целяща да хвърли светлина върху ужасяваща хуманитарна катастрофа в Газа“, заяви министърът на външните работи на Ирландия Саймън Харис в социалната платформа "Екс".

Плавателните съдове на "Глоубъл Сумуд" са били на около 70 морски мили от анклава, когато са били прехванати в акватория, контролирана от Израел. Организаторите на хуманитарната мисия заявиха, че са били възпрепятствани комуникациите им, включително живото предаване от камери на някои от лодките.

Флотилията се надяваше да пристигне в Газа днес сутринта, ако не бъде прехваната. Миналата седмица плавателните съдове на "Глоубъл Сумуд" бяха атакувани със сигнални ракети и дронове, които пуснаха зашеметяващи гранати, припомня Ройтерс, допълвайки, че тогава нямаше пострадали хора. Израел обяви, ще използва всички средства, за да попречи на корабите и лодките с хуманитарна помощ да достигнат Газа.

Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".