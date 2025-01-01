Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин, съобщиха от правителствената пресслужба. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров, допълни Желязков.

От Министерството на външните работи заявиха, че следят ситуацията около т.нар. „Глобална флотилия Сумуд“ от момента на нейното отплаване и своевременно е уведомило израелските власти за присъствието на български гражданин на борда на един от корабите. По налична информация той е сред задържаните по време на израелската операция заедно с граждани на други държави. Задържаните се транспортират към пристанище Ашдод, където местните власти са осигурили медицинска помощ при необходимост. Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп и гаранции за спазването на правата на българския гражданин, като поддържа постоянен контакт с компетентните институции и ще предоставя своевременна информация за развитието на случая.

Тази нощ от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с хуманитарни помощи за ивицата Газа съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс.

За инцидента съобщиха и израелските власти.

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа „Глоубъл Сумуд“ снощи от израелските военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, тъй като на борда им има и италиански граждани, обобщават АНСА и „Кориере дела сера“.

Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират. Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара. В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". В Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, която пътуваше за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“. Анкара обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.