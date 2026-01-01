Емил Пармаков поема временно функциите на главен секретар на МВР, след като Георги Кандев обяви напускането си от системата, това следва според действащата процедура при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник - позицията се заема от директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

В момента временно изпълняващ длъжността е Емил Пармаков.

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си профил в социалната мрежа Facebook, че напуска системата на вътрешното министерство.

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно

Няколко часа след като съобщи за напускането си, Кандев публикува видеокоментар, в който заяви: „Работим непрекъснато с хора и всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усещат веднага“. Той допълни, че „на униформения полицай на улицата не можеш да се правиш на някой, който не си“, като подчерта, че служителите на реда бързо разпознават истинските качества на хората.

В първоначалното си съобщение за напускането Кандев написа: „Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието“. Той отбеляза, че не може да бъде човекът, който „просто ще гледа страшно в камерите“, и подчерта, че 30 години носи униформата с убеждението, че законът е гръбнакът на държавата, а ролята на полицая е да бъде полезен, а не удобен.

МВР министърът: Кандев ме изненада, мъжете трябва да говорят в очите и високо, не да четем постове във фейсбук

В коментар вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че решението на Кандев го е изненадало. „Не само че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, а и той в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си“, посочи министърът.

Той пожела успех на Кандев, включително и в бъдещите му планове, но допълни, че „не е много похвално, когато излизаш от окото на бурята и оставяш хората си“.