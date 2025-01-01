Притежаването на райски газ, с изключение за нуждите за хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели, да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция.

Това са част от предложенията за законодателни промени, които заедно с доклад, бяха гласувани единодушно от временната Комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България и с превенцията, профилактиката и лечението на употребата на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози.

Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до пет хиляди лева.

Предложенията, които са за промени в Наказателния кодекс, ще бъдат внесени в пленарната зала още утре, каза пред журналисти Лъчезар Иванов, председател на комисията.