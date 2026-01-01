Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължителния закон за бюджета на страната.



Удължителният закон предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, произтичащи от влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет за увеличение на заплати и социални плащания, могат да се финансират за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Приемането му ще позволи на страната да работи в продължение на три месеца след 31 март.



Няколко бяха постъпилите предложения между първо и второ четене, като служебният министър на финансите Георги Клисурски призова да се върви в посока приемане на законопроекта в максимално близък вариант до това, което вносителят е предложил, за да не се утежнява състоянието на публичните финанси. Според него в удължителен закон повечето от постъпилите предложения нямат място. По думите му би било нецелесъобразно да се приемат предложения, свързани с данъчната политика, извън нормалната стандартна бюджетна процедура.

По отношение на бюджета на общините, Клисурски съобщи, че финансовото министерство има готовност да предложи текстове, които са малко по-прецизни от предложените.



По време на дебата депутатите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Мартин Димитров и Асен Василев припознаха предложението по вносител.



Павела Митова от „Има такъв народ“ (ИТН), обаче, заяви, че няма как да подкрепят текст, който не са прочели. „Ние от ИТН ще подкрепим Сдружението на общините“, каза тя и се обърна към служебния финансов министър с думите: „Поне си направете труда да го принтирате 8 пъти.“



Клисурски от своя страна обясни, че царува един мит, че в момента общините не могат да харчат преходните си остатъци. „Могат да ползват преходните си остатъци като източник на финансиране“, добави той.



Йордан Цонев предложи всички предложения, които касаят общините, да бъдат приети. „Предлагам заедно да изготвим доклада“, каза зам.-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“.

