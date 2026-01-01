Второ гласуване на промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, с които се предвижда Министерският съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро (3 на сто от прогнозния БВП), е в проектопрограмата на парламента за тази седмица, публикувана на сайта на Народното събрание.

Предвижда се депутатите да обсъдят проекторешение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесено от Петър Витанов („Прогресивна България“). Според промяната народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.

Тази седмица се предвижда да бъдат гласувани и десет проекторешения за избор на постоянни делегации на Народното събрание в международни организации.

В проекта за седмичната програма на депутатите е включено и първо гласуване на промени в Закона за Министерството на вътрешните работи и в Закона за кредитните институции.

През седмицата се предлага като първа точка в петък парламентът да гласува ратифициране на първо изменение и потвърждаване на споразумението за финансов принос между ЕС и България по отношение на Раздел „Държава членка“ по Програма InvestEU.

В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол.