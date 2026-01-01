„Истинският им проблем е, че не знаят как се управлява държава. В момента се учат в движение.“ Това заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“ в кулоарите на парламента ден преди правителството да представи проектобюджета за 2027 г.

Според него с бюджета на управляващите „населението ще обеднее и бизнесът ще страда“. Денков не прие аргумента, че кабинетът е заварил тежки финансови проблеми. „Винаги е имало проблеми. И през 2022 г. имаше проблеми, когато започна войната и когато имахме изключително големи трудности в търговията и икономиката, но тогава се справихме“, каза той.

Денков коментира и информацията, че бюджетът ще бъде представен в УНСС, която беше потвърдена официално. „Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджет?“, попита той. Обяснението, че в Министерския съвет и в Министерството на финансите няма достатъчно голяма зала, определи като „поредната лъжа“. „Аз действително вече наричам това правителство правителство на лъжата“, заяви Денков. Той припомни свой пост от вчера: „Хората в Съединените щати разбраха, че лъжите помагат за избори, но пречат за управление. Крайно време е да го разберем и в България.“

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Бившият премиер разкритикува и намерението да бъде закрита Комисията по досиетата. „Отново опит да се скрие истината“, каза той. По думите му в предизборната кампания премиерът Радев е обещавал прозрачност. Денков даде за пример Унгария: „Унгария приключва с тази тема, като отваря досиетата, а България - като се опитва да скрие кой от службите участва в Министерския съвет, кой е в Народното събрание, кой е в различните комисии.“

Денков отрече да има напрежение между ПП и Андрей Гюров, след като съпредседателят на партията Асен Василев не присъства на брифинга на Гюров след изборите. „Асен Василев направи своето политическо изявление преди това, така че няма никакъв специален знак тук. Ние подкрепяхме Андрей Гюров през цялото време, подкрепихме го на изборите. Все още сме в чудесни отношения“, каза той. На въпрос дали Гюров ще прави нов проект или ще се кандидатира за кмет на София, Денков отговори, че това е въпрос към самия Гюров.

„Ние след изборите гледаме напред. Предстоят избор на Висш съдебен съвет и приемане на бюджета“, заяви той.