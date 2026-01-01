Ден преди представянето на проектобюджета за 2027 г. представители на политическите сили вече отправиха критики към управляващите.

Критики от ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе запитан какъв сигнал е, че бюджетът ще бъде представен не в Министерски съвет, а в УНСС. Той коментира избора на място с ирония, като заяви: „След УНСС – на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента“.

По думите му по време на заседанието в парламента предходния ден са били използвани „трикове“, за да не влезе за обсъждане предложението на ГЕРБ за мерки за поевтиняване на горивата. От партията са предложили намаляване на ставката на ДДС от 20% на 9% за бензина и дизела.

„Бюджет няма, бюджет трябваше да има на 1-ви. Нищо не можем да коментираме, докато не го видим. Явно парламентът е последното място, където ще го видим“, заяви Борисов.

Мирчев: Ще направим аутопсия на бюджета парче по парче

Критики към предстоящия проектобюджет отправи и съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев. Той го определи като „бюджет на безпътицата“ и заяви, че от формацията очакват представянето му, за да анализират заложените параметри.

„За нас това е бюджетът на безпътицата и нямаме търпение да го видим, за да му направим аутопсия парче по парче“, заяви Мирчев.

По повод решението финансовата рамка да бъде представена в УНСС, а не в Министерския съвет, депутатът коментира: „Странно. Точно затова казахме, че за нас това е бюджетът на безпътицата“. Той добави: „Това е, защото още се учат“.

Мирчев засегна и темата за втория пенсионен стълб. Той обвини управляващите, че подвеждат гражданите относно плановете си за пенсионните вноски, и заяви, че опозицията разполага с неофициална кореспонденция между правителството и Европейската комисия по въпроса.

От „Демократична България“ са поискали официален достъп до комуникацията както от Европейската комисия, така и от Министерството на финансите. „Редното е министър-председателят и министърът на финансите да излязат и да кажат водена ли е такава комуникация, имало ли е такива идеи, искали ли са те на 5 милиона българи да им приберат пенсиите. Ако е водена и са се отказали, нека да го кажат“, заяви Мирчев.