ДБ внася сигнал до прокуратурата за корупция по високите етажи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", това заяви съпредседателят на “Да, България” (ДБ) Ивайло Мирчев.

"С нас се свърза служител в ДАИ, който разказа за много притеснителни практики. Той е сигнализирал неколкократно министъра, няма реакция от министъра, ние сега ще изпратим въпрос на министъра и вече внесохме сигнал и до прокуратурата", посочи Мирчев.

Той посочи, че по-късно ще излязат с повече подробности за ситуацията и самия сигнал.