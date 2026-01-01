Парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) внася в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да разследва фактите и обстоятелствата във връзка с „взривени военни заводи у нас и опитите за отравяния на български оръжейни бизнесмени“, обяви депутатът от ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

По думите му са събрани подписите на "Продължаваме промяната“, ДБ и ГЕРБ-СДС. „Очакваме най-скоро тя да бъде гласувана, след което да започне активна работа“, добави Мирчев.

„В последните 10-15 години България е обект на различен тип атаки от чужди разузнавания, от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, имаше опити за отравяния на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от прокуратурата. Сега ние внасяме в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да ги разследва", мотивира депутатът искането на ПГ.

БТА

Председателят на парламентарната група на “Демократична България” Надежда Йорданова пък коментира противоречието между МВнР и президента относно позицията на България в ООН за мира в Украйна и срещу руската агресия, като го определи като "позорно". Въпреки отхвърленото от “Прогресивна България” искане за изслушване на външния министър, Йорданова отново настоя то да се състои и поиска отговор от президента Йотова дали наистина твърди, че заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас лъже.

“Абсурден е разнобоят в позициите между Министерството на външните работи и президента Йотова. МВнР и Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас твърдят, че България се е присъединила към съвместното изявление, направено в рамките на Общото събрание на ООН в подкрепа на Украйна. Изявлението настоява за мир, незабавно спиране на военните действия от страна на Русия и оттеглянето ѝ изцяло от суверенните територии на Украйна. Президентът Йотова обаче твърди, че България не се е присъединила към въпросното изявление”, разясни Йорданова.

Опозицията критикува разминаването между институциите за декларацията на ООН в подкрепа на Украйна

Народният представител подчерта, че противоречието между две държавни институции отслабва цялостната позиция и международния авторитет на България.

“Подобно жалко шикалкавене е голям скандал и срам за нашата страна. Големият въпрос е дали президентът Йотова наистина твърди, че Кая Калас лъже. До последно ще настояваме да получим отговор, въпреки че мнозинството на “Прогресивна България” отхвърли исканията ни за изслушване на министъра на външните работи по темата”, заключи Йорданова.