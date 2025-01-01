„Да, България“ настоява, "вместо да абдикира от отговорност и да я прехвърля на парламента", Министерският съвет да актуализира списъка на имоти - държавна собственост с отпаднала необходимост, след провеждане, със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България, на задълбочени консултации с представители на местната власт за безвъзмездно прехвърляне на имоти, които да бъдат използвани за общински нужди. Това се посочва в позиция на партията, изпратена до медиите, във връзка с обявеното намерение на Министерския съвет да предложи Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, за одобрение от Народното събрание.

Неразкритият античен театър в сърцето на София предизвика буря от реакции: Каква ще е съдбата му (СНИМКИ)

Освен това правителството ще предложи на народните представители да приемат решение, с което да не се извършват продажби на държавни имоти по Програмата до нейното одобрение от парламента, се казва в прессъобщението от Министерския съвет.

Според "Да, България" актуализирането на списъка с имоти трябва да става и на база на подробни критерии за определяне на отпаднала необходимост на имоти – държавна собственост, както и мотиви за включване в програмата за всеки имот, както и след публикуване на подробна методика за определяне на начална цена за тръжните процедури. От политическата сила смятат за необходимо данните да са в отворен формат с цел по-лесен анализ, повишена прозрачност и широка обществена информираност.

Кабинетът няма да продава държавни имоти, оставя на решението на парламента

Недопустимо е Министерският съвет да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на Народното събрание, се посочва в позицията.

"През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на „Да, България“ в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти", посочват в информацията от партията.

Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, е белязана от смущаваща липса на процедури, критерии и контрол, отбелязват още от "Да, България". Според тях най-смущаващо е отсъствието в този процес на сътрудничество между държавата и българските общини. Никой не се е сетил да попита местната власт, добавят от "Да, България".