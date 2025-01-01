В сърцето на София се намира истинско бижу от римско време. Съдбата на античния амфитеатър на столичния бул. „Дондуков“ в последните дни предизвика различни политически и обществени реакции.

Амфитеатърът на Сердика случайно е открит преди години при строеж на хотел. За първи път археологически находки от древния амфитеатър са открити още през 2004-а година, а мястото е било едно от най-големите по рода си в пределите на Източната Римска империя. Оказа се, че имотът, върху който се намира неразкритият амфитеатър, попада в списъка на 4 000 държавни имота с отпаднала необходимост за продажба. За това сигнализира блогърът Боян Юруков. Имотът се намира бул. „Дондуков“ и е собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Темата за античния амфитеатър предизвика истинска вълна от реакции в социалните мрежи, а и не само. Казусът се премести и в СОС.

Oбщинският съветник в СОС Симеон Ставрев алармира във Фейсбук, че Софийският амфитеатър не е на Столична община, а е държавна собственост. Той посочва, че първа стъпка София да го придобие е била предприета от него, Бойко Димитров и Бонка Василева. По-късно Столичният общински съвет одобри предложението на общинските съветници. Решението на съвета дава правото на кмета на София да преговаря с областния управител за безвъзмездно придобиване.

“С това решение защитихме интереса на софиянци и възможността тези терени и имоти да бъдат благоустроени в обществена полза. Римският амфитеатър на Сердика е бил една от най-големите и забележителни постройки в цялата Източна римска империя и ако успеем да реставрираме поне малка част от него, София ще бъде още по-привлекателна дестинация за културно-исторически туризъм”, заяви Бойко Димитров.

Журналистът Мартина Стефанова стои зад гражданската петиция, която призовава за реставрация и възстановяване на амфитеатъра на Сердика. Тя вече е подкрепена от над 6000 души. Културният обект е разкрит през 2004 година, разказа Стефанова пред БНР.

"Построен е хотел, но от няколко години той не работи и това затруднява достъпността на експонираната част. През 2016 година амфитеатърът е обявен за културно наследство. Той е част от комплекса Антична Сердика и е собственост на Министерството на културата, но се стопанисва от Столичната община".

На този терен са се провеждали гладиаторски битки, а беше на косъм да се продаде за жилищно застрояване, обясни Стефанова.

Софиянци ще се вдигнат на протест, ако държавата не преосмисли решението си за разпродаване на държавни имоти в София. Това заяви общинският съветник Андрей Зографски от "Спаси София", който заедно с арх. Росица Николова и кмета на "Връбница" Румен Костадинов дадоха пресконференция в Столичната община в сряда.

Преди повече от месец министърът на културата Мариан Бачев бе запитан за позицията на ведомството относно предложението на Националната електрическа компания да бъде продаден имотът с римския амфитеатър в София. Мариан Бачев увери, че Министерството на културата има идея той да бъде запазен, ще бъдат направени необходимите постъпления да остане част от културното лице на града и предстоят разговори в тази посока.