Правителството възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура за подбор на един кандидат за съдия в Общия съд на Европейския съюз от Република България.

След приключване на процедурата кандидатурата ще бъде представена на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Съдиите в Общия съд на ЕС се назначават с общото съгласие на държавите членки.

На 7 април 2026 г. Министерството на правосъдието обяви процедура по подбор на двама кандидати за съдии в Общия съд на ЕС, които да заемат местата на действащата съдия Марияна Кънчева, чийто мандат е изтекъл на 1 септември 2025 г., и на Александър Корнезов, назначен в Съда на ЕС на 15 септември 2025 г.

Комисията по подбор, назначена от министъра на правосъдието, определи двама кандидати - Иван Стойнев и Деян Русанов. Процедурата продължи с изслушване на кандидатите пред Комитет, създаден по силата на Договора за функционирането на ЕС.

С писмо от председателя на Комитета, България е уведомена, че е дадено положително становище за кандидатурата на Иван Стойнев относно годността му да упражнява функциите на съдия в Общия съд на Европейския съюз. Назначаването му беше одобрено на 30 септември 2026 г. от Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки.

По отношение на Деян Русанов, Комитетът по член 255 от ДФЕС е дал отрицателно становище, поради което едно от местата за български съдия в Общия съд на Европейския съюз остава вакантно. В тази връзка е необходимо да бъде проведена нова процедура за подбор на кандидат за заемане на съответното място.