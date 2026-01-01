БСП внесе законопроект в Комисията по въпросите за младежта и спорта, който предвижда пълна забрана на никотиновите торбички или т.нар. „снус“ или „снуски“. Това заяви депутатът от „Обединената левица“ Габриел Вълков.

По думите му това са новите наркотици на младото поколение. „Една такава торбичка се равнява на между половин и една кутия цигари. Забранени са за под 18 години, но няма никакъв контрол в държавата“, разясни той.

Според него забраната е наложителна, защото употребата на тези никотинови торбички води до рак, разяждане на венците и т.н.

И се обърна към големите тютюневи компании, които са се опитали да ги „убедят да изтеглят законопроекта“. „Ние – от БСП, не се продаваме. Призоваваме залата да го приемат на първо четене, за да може до края на живота на този парламент да забраним наркоманията“, заключи той.