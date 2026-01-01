България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия, допълва лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ разговаря вчера с председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО.

Лидерът на ГЕРБ се срещна и канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

"С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн “Райнметал“ и България, отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение. Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места. Това заявих по време на разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Двамата се обединихме около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия", посочи Борисов.

Той заяви, че е информира канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата.

По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване. По време на разговора подчертах пред канцлера Мерц, че ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз. Ще продължим да работим за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферите на икономиката, сигурността, енергетиката и иновациите", допълни той.