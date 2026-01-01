16-годишно момче от Шумен е пострадало при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Около 18:40 ч. вчера на бул.“ Ришки проход" в града, до строителна борса, 32-годишен водач на лек автомобил „Тойота“ не пропуснал пресичащото по пешеходна пътека момче и го ударил.

Пострадалият младеж е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на лявата тибия и за живота му няма опасност.

Водачът е правоспособен. Той е тестван за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

В края на декември м.г. шуменски полицаи задържаха водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици, установен беше и 88-годишен водач, ударил жена на пешеходна пътека. Над 70 хил. са установените нарушения от началото на 2025 г. до края на октомври м.г. по пътищата в област Шумен – с 15 хил. повече в сравнение със същия период на 2024 година.

На територията на ОД на МВР в Шумен е в ход специализирана полицейска операция за установяване на изправността на светлините на моторните превозни средства.