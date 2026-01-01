Благодатният огън от Йерусалим пристигна у нас. Българска авиокомпания, пренесла от Букурещ до Тимишоара Благодатният огън, на връщане към София го превози и до летище „Васил Левски“ в София.

В 22:30 часа измоленият днес в Йерусалим Благодатен огън пристигна в България.Това съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е радост, надежда, благодат, лек и любов

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави богослужението за възвестяването на празника Възкресение Христово, което включва полунощница, утреня и света литургия. Празничното богослужение започна в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ с отслужването на пасхална полунощница, която представлява кратко молитвено последование.

Сред присъстващите на празничното богослужение са президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян, Симеон Сакскобургготски.

С наближаването на полунощ се извършва шествие извън храма, където на определено място пред западната му част се чете утринното Евангелие, което разказва за Христовото възкресение. След четенето на светото Евангелие патриархът, архиереят или свещеникът дават обичайното начало на Пасхалното утринно богослужение и поздравяват християните с „Христос воскресе!". Те отговарят с „Воистину воскресе!", поясняват от Българската патриаршия.

На български език поздравът е „Христос възкръсна", а отговорът е: „Наистина възкръсна".

Христос воскресе, възвести българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.