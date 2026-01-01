Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта; надежда, която разпръсква отчаянието; благодат, която сразява греха; лек, който изцерява всяка болест; съвършена любов, която пропъжда страха, казва българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своето пасхално поздравление. Това съобщиха от Българската патриаршия.

„Христос Воскресе! Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него (Пс. 117: 24). Нека се изпълнят сърцата ни със свята, небесна, благодатна радост, която никой и нищо не може да ни отнеме. „Причина за днешния божествен празник и тържество е Самият наш Господ Бог и Спасител Иисус Христос… Този, Който ни сътвори в началото на сътворението; Който ни приведе от небитие в битие; Този, Който и сега спаси нас, загубените; оживотвори нас, умъртвените; Този, Който ни освободи от тиранията на дявола“ (преп. Теодор Студит), казва в посланието си патриарх Даниил.

Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим (ВИДЕО)

Той отбелязва, че до вчера Христовите апостоли скърбяха. Те плачеха горко, гледайки как Агнецът Божий отива доброволно на заколение; как техният Учител е унижаван, бичуван, измъчван, затворен в тъмница и осъден на кръстна смърт; как човекът осъжда Богочовека; как неправедни люде онеправдават Праведника; ридаеха, ставайки свидетели на това как бива умъртвен и погребан Самият Живот (срв. Йоан 11: 25). Скръб от раздялата, негодувание пред неправдата, боязън пред враждата и омразата, съмнения и колебания във вярата, неяснота за бъдещето. Но изведнъж мракът беше озарен от светлина. Тъмнината се оказа безсилна да покори и обземе светлината (срв. Йоан 1: 5). Защото Христос възкръсна от мъртвите и „със смърт смъртта победи“ (Тропар на Възкресение Христово). Христос възкръсна и „за умрелите стана начатък“ (1 Кор. 15: 20). Христос възкръсна и „всичко се изпълни със светлина“ (Канон на Пасха).

„Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта; надежда, която разпръсква отчаянието; благодат, която сразява греха; лек, който изцерява всяка болест; съвършена любов, която пропъжда страха. Защото Христос е Истината, Която развенчава всяка лъжа. Христос е Пътят, Който води към Дома на Отца. Христос е Животът, Който побеждава греха и смъртта“, пояснява българският патриарх.

Той поставя и въпросите: Какъв трябва да бъде нашият отговор на Неговата жертвена любов към нас? Какъв трябва да бъде нашият отклик на пасхалния Му дар към нас, Неговите чеда? Какво да въздадем Господу за всичките Му благодеяния към нас (срв. Пс. 115: 3).

Тайнството на Благодатния огън – чудото, което събира хиляди вярващи всяка година

Да въздадем Господу благодарение и живот според Неговите заповеди. Благодарението към Бога се изразява във всичките ни дела, мисли, чувства и взаимоотношения. В смирено и безропотно понасяне на трудностите; във вярата в Неговия спасителен промисъл за нас; в неуморен стремеж да се изправяме винаги, когато падаме духовно; в милост и милосърдие към всички, които се намират в нужда и немощ; в разбирателство и единомислие помежду ни; в съпружеска вярност и родителска грижа; в искреност и честност; в постоянно помнене на Бога; в молитва за нас и за нашите ближни; в съзнателно участие в живота на св. Църква, отбелязва българският патриарх.

Нека празнуваме в чистота и истина (срв. 1 Кор. 5: 8), с пълна и несъмнена вяра във Възкресението Христово и в Неговия спасителен промисъл за нас, човеците! Да пазим радостта на Възкресението като най-скъпоценен дар! Да растем в благодатта и в познаване на Възкръсналия наш Господ и Спасител Иисус Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе Господ, с този благослов завършва пасхалното поздравление на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По-рано днес патриарх Даниил и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия отправиха патриаршеско и синодално послание за Възкресение Христово, в което отбелязаха, че Христовото Възкресение е най-дългоочакваното и жадувано събитие в човешката история.