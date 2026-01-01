Кандило с благодатния огън гори непрекъснато в църквата „Св. Неделя“ в смолянския квартал „Райково". Пламъкът не изгасва от повече от 11 години, каза Мария Сарандалиева, която е клисар в храма.

Смоленският епископ Висарион отслужи днес последование на Царските часове в църквата „Св. Неделя“.

В този храм християните ще се докоснат отново до благодатния огън, въпреки че българска делегация няма да пътува към Йерусалим тази година, обясняват от църковното настоятелство.

Благодатният огън не е липсвал никога тук, в храма „Св. Неделя“, и винаги ще продължава да си свети в черквичката, обясни Мария Сарандалиева. По думите й дори по време на пандемията от COVID-19 от други храмове в Смолян са идвали, за да вземат пламък от кандилото, което не изгасва от години.

Богослужението последование на Царските часове на днешния Велики петък в катедралния храм „Св. Висарион Смоленския“ бе отслужено от отец Иван Марински. „Християнското винаги е било вяра на отделния човек. Всеки сам за себе си може да отговори на въпроса дали успява да запази в себе си този радостен призив на „Осанна!“ и дали понякога, в определена ситуация в живота си, отново разпва Христос“, посочи свещеникът.

Миряни през целия ден идват в църквите в Смолян, за да преминат под Христовата плащаница.