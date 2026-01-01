В 16:00 ч. заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година, а по-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

"Нашето най-голямо предизвикателство не е огрочният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежа за рекорден и неудържим ръст на разходите, в мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и разбира се, с фокусиране единствено в стимулиране на вътрешното потребление, с с предизборно повишаване на доходи, без връзка с производителността, с безразборно теглене на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж, с предварително изземване на данъци, дължащи се за следващата година, системна декапитализация на държавни дружества, поемане на неосигурени финансово ангажименти, укриване и прехвърляне за следващите години на извършени вече дейности и много важно за мен - никакви усилия и реални мерки за стимулиране на българската икономика и подобряване на инвестиционния климат", поясни Радев и допълни, че за сметка на това наследяват обществени поръчки с много съмнителен ефект и силно корупционен привкус, както и финансова неосигуреност по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите му в резултат на всичко това днес има огромен дефицит, 35% сива икономика, рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта.

Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим, гарантира министър-председателят.

Радев каза, че правителството разчита на администрация да движи всички важни процеси в държавата. Не искаме да губим административен капацитет, каза Радев. Той посочи, че за да предприеме кабинетът сериозната трансформация в администрацията, трябва да промени редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента.

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