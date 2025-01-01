Шофирането е отговорност, като на първо място трябва да бъде толерантността на пътя. Това беше общото послание на двама от участниците в инициативата „На пътя няма restart” – автомобилният експерт Филип Лазаров и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов. За БТА двамата разказаха за участието си в инициатива, целяща да повиши вниманието върху опасностите от шофирането с превишена скорост, особено сред младите.

„На първо място трябва да бъде колегиалността на пътя. Безопасността зависи изцяло от нас, не толкова от автомобилите, не от инфраструктурата. Не е въпросът защо онзи е направил така, а въпросът е какво сме направили ние“, посочи Филип Лазаров, създател на медийния проект bri4ka.com.

Лазаров се включи в картинг състезание, заедно с кмета на София Васил Терзиев, автомобилният състезател Никола Цолов и други популярни лица от моторните спортове, подкрепили инициативата.

„Задминавахме се един другиго. Идеята беше да покажем, че може да направиш жест към някого и да го пуснеш, защото това е по-хубаво, отколкото когато му отнемеш предимството. Можеш да го пуснеш да мине дори и ако ти си с предимство“, посочи още Лазаров. Той подчерта, че като част от инициативата е била включена и демонстрация колко е важно да си с предпазен колан при челен удар, дори при ниска скорост от 7 км/ч, както и да се покаже, че може да се търси адреналин и удоволствие от шофирането, но само на правилните за целта места – пистите.

В момента е модерно да се дава газ, но всъщност не, не е модерно. И затова наистина зависи само от нас – да караме в ограничението, да даваме път на хората. Модерно е да сме с колан, отбеляза експертът.

На въпрос високата скорост ли е основният проблем на пътя, Филип Лазаров отговори: „Не, основният проблем на пътя не е високата скорост. Както се вижда, много по-малко катастрофи се случват по магистралите, много повече катастрофи се случват в градски условия. Единственият проблем при катастрофите сме ние хората, нашите решения. Ако ще да имаш 500 камери на едно кръстовище, ако той е решил да дава газ, край“, отбеляза експертът.

Според мотоциклетният състезател Ангел Караньотов винаги ще има ентусиасти, които да вдигат висока скорост по пътищата, но, по думите му, това не показва техните умения, а единствено възможностите на автомобила.

„Винаги ще има ентусиасти на високата скорост, винаги ще има хора, които искат да дават газ по улиците. Винаги ще има хора, които ще карат с 200 км/ч, или с 300 км/ч, тъй като колите вече станаха много бързи. Че качват снимки и клипчета в социалните мрежи, където ще ги мислят за „най-добрите“. Аз мисля, че това вече не е готино. Много по-готино е да караш с 30-40 км/ч, но да покажеш някакви шофьорски умения. Защото, когато караш с 300 км/ч, дори не си сложил колана, облегнал си се назад, не виждаш пътя, дори не знаеш как да си нагласиш седалката, всъщност ти нищо не показваш, освен с каква кола разполагаш и какви възможности има тя. Смятам, че отминава модата“, посочи той. По думите му, важно е възпитанието на хората по темата за пътната безопасност още от най-ранна детска възраст.

На въпрос кои са най-честите грешки, които хората правят на пътя, Караньотов отговори: „Подценяване на ситуацията. Никой от нас, когато кара кола, всъщност не осъзнава каква отговорност носи. Най-малко за себе си. Представете си, ако подцените ситуацията – разсеете се в телефона, загледате в нещо, дори ако говорите с хендсфри, което е позволено, вие не сте на пътя, вие сте някъде другаде“.

Подценяването на ситуацията при управляване на автомобил, мотоциклет, или каквото ще да е. Всички сме разсеяни, всички бързаме и всеки мисли, че на него „това не може да се случи“, каза още състезателят.

Пазете себе си и другите, никой не трябва и не е длъжен да страда заради вас, призова още Ангел Караньотов.

Инициативата „На пътя няма рестарт“ има за цел да повиши вниманието върху опасностите от шофирането с превишена скорост, особено сред младите. Чрез посланието се напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение на пътя са необратими.