Тунингован Forb Mustang Shelby с 800 к.с. е автомобилът, който бе разполовен днес при тежката катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София. Данни за колата разкрива YouTube каналът Kespanok, чийто собственик е направил ревю на превозното средство.

"Не знам дали в България има по-силен от този автомобил или от това поколение (...) Тази кола е около 800 коня, може и повече да е", смята автоекспертът, автор на видеото.

Няколко часа след катастрофата, при която шофьорът загина, ревюто на мощното превозно средство беше свалено от социалните мрежи.

Припомняме, че инцидентът стана в 09:30 ч., като по първоначални данни водачът е самокатастрофирал и се е ударил в дърво.

Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики написа във Facebook, че шофьорът се е движил със скорост от 218 км/ч, а колата е била със спортни гуми с гладка повърхност, лишена от всякакви шарки, канали или нарези.