21-годишният водач Виктор Илиев е употребил райски газ по време на движение на мощния си автомобил, вследствие на което е продължил да натиска газта на колата, минал е на червен светофар със 199 км/час, след което се е забил в автобус на градския транспорт в София. Това заяви заместник-градският прокурор Вихър Михайлов от прокуратурата след направените съдебно-медицинска и токсикологична експертизи по случая, при който загина пътник в автобуса, а ранени бяха четирима души.

Към днешна дата обвинението е актуализирано за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. Наказанието предвижда от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

Райският газ или азотният диоксид не е включен в наредбата за наркотичните вещества и не е забранен от закона. „Изготвена е съдебно-медицинска експертиза за райски газ, която категорично установява, че употребата повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и води до еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи от една минута до пет. Шофьорът е употребил два пъти райски газ от балонче в момента на управление на моторното превозно средство, минал е на червен светофар и е шофирал със 199 км/час – 4 пъти над максимално разрешената скорост, като не се е опитал да намали скоростта“, заявиха след работно съвещание във връзка с тежката катастрофа в София от средата на август, при която автомобил се заби в автобус на столичния градски транспорт, което се проведе под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Георги Димитров

Свидетели, пътували в колата, са разказали пред разследващите, че са умолявали Николов да намали скоростта. „Водачът на автобуса е излязъл от кома, но остава да е в тежко състояние. На две от пострадалите са установени по седем средни телесни повреди“, допълниха от обвинението.

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Предстои назначаван на съдебно-психиатрична експертиза, дактилоскопна и биологическа експертиза на намерената бутилка райски газ, който е зареждан по време на движение и се е намирал от лявата страна на шофьора.

Припомняме, че инцидентът стана на 15 август тази година. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Сирийски лекар, пътувал вътре, почина на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени.

Георги Димитров

Впоследствие стана ясно, че зад волана на колата е бил 21-годишният Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.