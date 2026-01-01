Най-голямото увеличение на цените през януари на годишна база е в групата „Развлечения, спорт и култура". Това включва ветеринарни услуги, пакетни почивки към Турция и Гърция, както и увеличение във фитнес услугите и тези, свързани с танци. Това каза председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов по време на редовния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, който се състоя в сградата на Министерския съвет.

При ресторантите и хотелите увеличението е с 9,2 на сто, при образователните услуги - с 8 на сто и е свързано с повишаване на таксите за различни школи за деца, както и в някои университети, коментира Атанасов. При алкохолни напитки и тютюневи изделия се отчита 6 на сто увеличение, ръстове има и при лична грижа и социална защита. При хранителни продукти и безалкохолни напитки увеличението е с 3,9 на сто.

Намаление има в групите здравеопазване, информация и комуникации, и транспорт. Атанасов даде пример с промоционални цени на телевизорите, които намаляват своята стойност, при горивата също се отчита понижение на цената (дизел и бензин).

Атанасов напомни, че вчера НСИ публикува предварителни данни за инфлацията за януари, след като преди две седмици бе обявена така наречената флаш инфлация за същия месец, припомняйки, че обикновено между двете стойности има минимална разлика, каквато е и в този случай.

"Месечната инфлация за януари спрямо декември е 0,6 на сто, годишната инфлация за януари тази година спрямо януари предишната година е 3,5 на сто, или между предварителните данни за инфлацията (флаш инфлацията) и окончателните има само 0,1 процентни пункта", каза Атанасов.

Той направи сравнение с хармонизирания индекс на потребителските цени, който е индикаторът, с който се сравняваме с останалите държави членки на Европейския съюз, и е 2,3 на сто и посочи, че флаш инфлацията за еврозоната е 1,7 на сто. Инфлацията в България, сравнена с инфлацията в еврозоната, е от порядъка на 0,6 процентни пункта само, каза председателят на НСИ.