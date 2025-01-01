Месечната инфлация е -0.8%, а годишната инфлация е 5.6%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за септември 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за септември 2025 г. спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от НСИ.



През септември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-9.9%), „Ресторанти и хотели“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%). Най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%).



През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.8%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 5.6%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.4%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3.8%.

През септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи:



„Развлечения и култура“ - намаление с 9.9%;

„Ресторанти и хотели“ - намаление с 0.9%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 0.1%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Образование“ - увеличение с 4.5%;

„Облекло и обувки“ - увеличение с 1.0%;

„Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.5%;

„Съобщения“ - увеличение с 0.5%;

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.4%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с

0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.1%.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41.1%.

