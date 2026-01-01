В удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5,2%. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Това, за съжаление, е доста високо - два пъти по-високо, отколкото аз оставих като финансов министър, тръгвайки си април 2024 година, когато беше 2,3%“, допълни той.

По думите му това означава, че всички доходи трябва да бъдат индексирани с тези 5,2%. Според него инфлацията се дължи на повишаването на цените на електроенергията за бита, на водата, на произведените в България стоки и услуги, които са се вдигнали значително.

Съгласно данните на НСИ годишната инфлация, натрупаната към декември е 5%, уточниха по-късно от пресцентъра на „Продължаваме промяната“ (ПП). В изявлението си пред журналисти в парламента днес Асен Василев взема предвид данните към края на ноември, отбелязват от ПП.

„Когато се приема бюджетът за 2026 година, ние ще държим да има драстично намаление на броя министерства“, твърди Василев.

Председателят на „Продължаваме промяната“ заяви, че мисли, че това решение на президента да даде третия мандат на АПС е „много силен и ясен сигнал срещу Пеевски и новото начало“.