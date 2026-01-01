Научно-експертният съвет към Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) изпрати до членовете на асоциацията за обсъждане проект на Механизъм към Управителния съвет на АПБ за подкрепа, защита и институционална реакция при случаи на натиск, заплахи или накърняване на професионалния имидж на прокурори.

Проектът е изготвен в рамките на експертната дейност на Научно-експертния съвет към АПБ и има за цел да послужи като основа за вътрешно професионално обсъждане в прокурорската общност.

В предложения текст се урежда ред за своевременна и институционална реакция при случаи на неправомерен натиск, заплахи, недопустимо въздействие и кампании за дискредитиране, насочени срещу прокурори във връзка с изпълнението на техните служебни задължения.

Проектът предвижда кратки срокове за първоначална преценка, разглеждане на постъпили сигнали от Управителния съвет на АПБ, възможност за сезиране на компетентни институции и предприемане на подходящи действия за защита на законните права, професионалните интереси и професионалния имидж на прокурорите.

В текста е заложен ясен принцип, че подобен механизъм не може и не следва да води до каквато и да е намеса в съществото на конкретни дела и преписки, нито да засяга вътрешното убеждение на прокурора. По този начин защитата на професионалната независимост е ясно разграничена от правораздавателната дейност по конкретни производства.

Асоциацията на прокурорите в България счита, че защитата на независимостта на прокурора е въпрос на законност, институционална стабилност и доверие в съдебната система. Ефективната реакция при натиск, заплахи и публични атаки е важна не само за конкретния магистрат, но и за нормалното функциониране на прокуратурата като институция.

Изпращането на проекта до членовете на АПБ има за цел да осигури възможност за събиране на становища, предложения и бележки от прокурори от страната, така че евентуален окончателен текст да бъде изработен след реално професионално обсъждане и по уставния ред.

След приключване на вътрешната дискусия и обобщаване на постъпилите мнения Асоциацията на прокурорите в България ще прецени последващите действия по темата.