Близо 1000 са жалбите на гражданите към институцията на омбудсмана, като 800 от тях са именно за завишаване на сметките. Това заяви омбудсманът на България Велислава Делчева, която организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема „Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“.



Още над 900 човека са се обърнали към Делчева с подписки от 14 населени места. „Жалбите за рязко и необяснимо увеличение на сметките на ток продължават да постъпват в институцията на омбудсмана“, информира тя.

КЕВР: Жалбите за високи сметки за ток към момента са около 1200 на брой



Делчева обърна внимание, че жалбите са 5 пъти повече от 2013 г., когато завишените сметки за ток прераснаха в протести. Тя изтъкна и липсата на възможност за разсрочено плащане на сметките.

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова заяви в началото на срещата, че КЗП са извършили масирани проверки и резултатите им ще повдигнат множество въпроси. „Притеснителни са оплакванията, които са в големи количества. Няма как да оставим нещата такива, каквито са в момента. Многократно чуваме от вас, че проблем няма, но сигналите от гражданите доказват, че проблем има“, каза тя.

И допълни, че настояват за пълни анализи и графики по случаите.

В момента КЕВР работи по над 5000 сигнала. „Като цяло не установихме грешки при измерването“, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Повечето жалби в КЕВР за завишени сметки били от ползващите за ток за отопление

Младеновски обясни, че са обработени 3 700 от сигналите и проверките продължават.

„Доказателство, че е дошло време за тази среща са десетките хиляди сигнали. КЗП стартира три производства в три направления. Издали сме шест административни акта са нелоялни търговски практики“, каза председателят на КЗП Александър Колячев.

Колячев заяви, че очакват допълнителна информация от КЕВР за довършване на проверките.

Срещата се проведе в сградата на институцията на омбудсмана. В дискусията участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.

Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.