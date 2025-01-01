Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН, съобщи Министерският съвет.

Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Събитието събира държавни и правителствени ръководители, министри и представители на държавите членки, които потвърждават ангажимента си към принципите на основополагащия документ на световната организация.

Срещата на високо равнище в Ню Йорк се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.

МС

Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества. В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето.

Засилване на съвместната търговия и взаимните инвестиции обсъди премиерът Росен Желязков с делегация от щата Юта

Засилването на съвместната търговия и взаимните инвестиции между България и щата Юта бяха основните акценти на среща на премиера Росен Желязков с делегация от щата Юта, водена от сенатор Дж. Стюарт Адамс. В делегацията участват и представители на doTERRA International и Фондация „Стирлинг“. В срещата участваха и министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Премиерът Желязков подчерта значението на стратегическите отношения с Юта и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите и иновациите. „С огромно уважение се отнасяме към доверието, което имате към България и за това, че осигурявате работни места. Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове“, заяви премиерът.

България проявява специален интерес към партньорства в областта на изкуствения интелект и дрон технологиите, като насърчава посещения на американски търговски мисии и очаква организиране на мисия от щата Юта през 2026 г.

МС

Сенатор Дж. Стюарт Адамс подчерта значението на устойчивото икономическо партньорство между България и Юта. „Всички предизвикателства – включително в ключови сектори като енергетиката, изкуствения интелект и други стратегически области, които носят приходи и създават работни места – са сред нашите приоритети и възможности за съвместно устойчиво развитие“, заяви той. Сенаторът допълни, че щатът Юта е пример за иновации, предприемачество и стабилен икономически растеж. „Силните ни сектори – като технологии, енергетика, образование и устойчива индустрия – съвпадат с приоритетите на България. Вярваме, че сътрудничеството между България и Юта може да донесе реални ползи и за двете страни – чрез обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в ключови области“, каза още сенатор Адамс.

Особен фокус по време на срещата бе поставен върху дейността на doTERRA International – един от най-големите американски инвеститори в

Компанията е вложила 15 млн. щ.д. в Добрич, създавайки 150 работни места, а чрез фондацията Healing Hands подпомага българските младежи чрез образователни и професионални инициативи. Премиерът Желязков благодари на Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA и почетен консул на България в Юта, за приноса му към развитието на приятелските и икономическите отношения между двете страни.

Срещата потвърди ангажимента на България да развива устойчиво икономическите връзки със САЩ и да разширява партньорството в стратегически сектори като технологии, иновации и инвестиции.