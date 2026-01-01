Печки, бойлери и климатици, които изключват и не могат да се използват заради ниско напрежение на тока. Това е проблем, с който от години живеят много семейства в няколко ботевградски села. Абонатите се оплакват, че подаваното напрежение на тока към домовете им е 160-170 волта, които не са достатъчно за нормални ежедневни дейности като пране или готвене. Горят уреди, а крушките светят през интервал, оплакват се хората. От Енергото посочват пред NOVA, че абонатите злоупотребяват и претоварват мрежата.

Хората недоволстват от ниското напрежение. Диляна споделя, че малко над 4 часа е приготвяла мусака на децата си. „При това, за да успея да включа печката, всички останали уреди трябваше да бъдат изключени. И това е така от около две и половина години”, разказва жената.

Друга потърпевша посочи, че в сряда сутрин напрежението било около 181 волта на едната фаза. „Вечер след 17 ч. токът е под 200 волта”, отбелязва тя.

Кметът на Трудовец коментира, че хората са притеснени и подават множество сигнали за проблемите с тока - включително до него. „Говорим с енергодружеството. В момента те правят различни локални инвестиции, но трябва малко по-глобално да се подходи, за да се нормализира ситуацията в селото”, заяви той.

Хората споделят, че електроуредите им горят непрекъснато. „Имаме много ниско и много високо напрежение. Стигал съм до 140 волта. Имало е и моменти, в които няма и фази. Всичко е снимано и протоколирано от сървъри и системи, които имам вкъщи, за да ми опазят техниката. Стигал съм и до 276 волта, при които уредите горят”, обясни и друг потърпевш.

Хората са категорични - има проблеми с тока, а сметките, които плащат не са никак ниски.

От "Електрохолд" изпратиха позиция до NOVA, в която посочват, че "абонатите злоупотребяват с предоставената им мощност", а именно заявили са по-малко потребление, а всъщност ползват повече.

Ето и пълния ѝ текст:

На база на получените сигнали за смущения в качеството в с. Трудовец дружеството вече е предприело необходимите мерки, за да се гарантира стабилно електрозахранване. Част от установените отклонения вече са отстранени, а изпълнението на техническите мероприятия за останалите ще започне при подходящи метеорологични условия по ул. "Шейново", ул. "Здравец", ул. "Спортна среща" и ул. "Хр. Ботев".



Освен това ще се извърши извънредна проверка за нерегламентирано завишаване на предоставената мощност, което се контролира чрез комутационни устройства, монтирани в електромерните табла.

Съоръженията в района са оразмерени съобразно предоставената мощност на клиентите. Включването на електрически уреди с мощност, надвишаваща тези граници, води до претоварване и повишава вероятността от възникване на аварийни ситуации и смущения в електрозахранването. Дружеството призовава клиентите да проверят дали предоставената им мощност отговарят на реалното потребление на уредите в тяхното домакинство и при необходимост да заявят увеличаване на мощността. Това може да стане в център за клиенти на дружеството.

Потребителите може да подават и сигнали за влошено качество на електроенергия по регламентирания ред в център за клиенти на дружеството.