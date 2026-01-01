Диана Димитрова е новият заместник-кмет на община Ямбол, отговарящ за ресорите култура, образование, младежки дейности, спорт, туризъм, социални политики и връзки с обществеността.

Родена е на 11 ноември 1985 г. Има над 15 години професионален опит в областта на публичните комуникации, културата, младежките политики и обществените дейности, придобит както в медийния сектор, така и в общинската администрация.

От юли 2020 г. е директор на дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в Община Ямбол. Ръководи дейността на дирекцията и координира изпълнението на общинските политики в областта на културата, спорта, младежките дейности, туризма и публичните комуникации, като осъществява активно взаимодействие с държавни институции, образователни организации, културни институти, спортни клубове и граждански структури.

Георги Чалъков пое Ямбол: Доверие се гради с работа

Координира младежките политики и ученическите инициативи в община Ямбол, както и подготовката и провеждането на редица обществени, културни и спортни събития. Участва в реализирането на проекти и инициативи, насочени към подобряване на градската среда и нови фестивални формати в културната програма на Ямбол, съобщиха от Общината.

Ръководи Механизма Лична помощ за община Ямбол, като отговаря за организацията, координацията и контрола на дейностите по предоставяне на подкрепа за хора с увреждания и техните семейства.

В периода 2019-2020 г. заема длъжността началник на сектор „Връзки с обществеността“ в Община Ямбол. Преди постъпването си в общинската администрация работи като журналист и ръководител на местни медии.

Завършва Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ в Ямбол. Придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по маркетинг, а през 2009 г. придобива степен „магистър“ по управление на продажбите в Икономически университет-Варна. Владее английски и руски език.