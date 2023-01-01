Показанията на момичето, подало сигнал, че е отвлечено в Бяла Слатина,Това съобщиха от ОД на МВР-Враца.Припомняме, че на 25 април, че е била насилствено отвлечена от 24-годишен мъж.След проверка е установено, че, а възникнали проблеми от семейно-битов характер, като подадените данни в МВР