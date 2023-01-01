Показанията на момичето, подало сигнал, че е отвлечено в Бяла Слатина, се оказаха неистински. Това съобщиха от ОД на МВР-Враца.
Млад мъж отвлече 17-годишно момиче в Бяла Слатина
Припомняме, че на 25 април 17-годишно момиче от село Тишевица подаде сигнал, че е била насилствено отвлечена от 24-годишен мъж.
След проверка е установено, че няма извършено престъпление, а възникнали проблеми от семейно-битов характер, като подадените данни в МВР са били неистински.
Млад мъж отвлече 17-годишно момиче в Бяла Слатина
Припомняме, че на 25 април 17-годишно момиче от село Тишевица подаде сигнал, че е била насилствено отвлечена от 24-годишен мъж.
След проверка е установено, че няма извършено престъпление, а възникнали проблеми от семейно-битов характер, като подадените данни в МВР са били неистински.