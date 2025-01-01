В Окръжна прокуратура – Видин се води разследаване за грабеж с причиняване на средна телесна повреда.

Припомняме, че на 8 септември на главен път E-79 в района на видинското село Медовница беше нанесен побой на 62-годишен шофьор на товарен автомобил. Мъжът е с множество фрактури и перфорация на белия дроб.

Пребиха и ограбиха шофьор на главен път E-79

От пострадалия e отнета верижка от жълт метал. От кабината на камиона му са отмъкнати телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта. По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

Извършителите на престъпното деяние са установени – С.В., на 20 години, и И.И., на 17 години. С прокурорско постановление двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. С.В. е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо тях.